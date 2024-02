Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Ce samedi dans L'Equipe, on apprend que Nasser al-Khelaïfi a demandé à ses équipes de faire en sorte que Kylian Mbappé ait "un hommage somptueux" pour ses adieux au PSG. Mais la veille, dans Le Monde, on pouvait lire que le Qatari n'a pas toujours voulu que du bien à sa star. En effet, al-Khelaïfi a bien donné son aval au recrutement d'une armée numérique, chargée de dénigrer ceux qui s'en prenaient au PSG mais également à certains joueurs, dont Mbappé, qui s'écartaient du droit chemin...

Al-Khelaïfi a menti

On peut lire dans le quotidien : "Comme Mediapart l’a révélé, le président qatari du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, dit "NAK", était bel et bien informé par M. Ribes, en 2018, de ce projet de création de cette "armée numérique" par DBB. Si "NAK" a reproché à son dircom de l’avoir "planifié" "sans lui dire", les messages échangés entre les deux hommes et versés au dossier judiciaire, consulté par Le Monde, ne laissent aucune place au doute : le patron du PSG avait connaissance de cette opération de calomnies sur Twitter pour "défendre le club", selon les mots de M. Ribes. "Je peux vous dire que ("NAK") savait qu’on travaillait sur le Web pour défendre les intérêts du club", a confirmé l’ex-dircom du PSG aux policiers, évoquant une "guerre de communication"."

Kylian Mbappé a annoncé à ses dirigeants son départ du PSG cet été https://t.co/xXNSdthlZF — Le Monde (@lemondefr) February 15, 2024

