PSG, LOSC, Real Madrid : une énorme polémique pendant le tirage au sort enfle !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Un énorme scandale pourrait voir le jour après le tirage au sort de la C1 survenu ce midi à Nyon. Comme le fait remarquer l’émission El Chiringuito, la boule de Manchester United aurait été délibérément retirée au moment du tirage de l'Atlético Madrid !

Alors que les Red Devils, futurs adversaires du PSG, étaient une réelle possibilité pour les Colchoneros, ces derniers ont finalement hérité du Bayern Munich.

It definitely looks like #mufc’s ball - in the second pot from the right, back row - was not included in the Atletico Madrid draw. pic.twitter.com/ubxQHdjkQV