PSG : une énorme tuile s'abat sur Paris et Messi avant le Bayern Munich !

En ce moment au PSG, c'est la soupe à la grimace. Alors que Kylian Mbappé est très incertain pour le choc du 14 février prochain face au Bayern Munich et que les Parisiens doivent également digérer leur élimination de Coupe de France face au rival marseillais, Christophe Galtier a pris un nouveau coup derrière la tête ce jeudi. En effet, selon L'Equipe, Lionel Messi – qui a fini le match face à l'OM blessé – souffrirait d'un pépin aux ischio-jambiers. D'ores et déjà forfait pour le périlleux déplacement du PSG à Monaco samedi soir, la Pulga serait lui aussi très incertain pour le choc face aux Champions d'Allemagne la semaine prochaine. Avec le seul Neymar Jr en l'état dans son trident offensif, Paris est dans une spirale plus que compliquée avant le match le plus important de sa saison.

