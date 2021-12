PSG : une excellente nouvelle se profile pour Sergio Ramos

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Ce dimanche (21h10), le PSG se déplace à Valenciennes pour y affronter le modeste club de Feignies-Aulnoye (N3) en 32e de finale de Coupe de France. Un match sur lequel Mauricio Pochettino pourrait récupérer quelques jours de son infirmerie.

En effet, comme le rapportent L'Equipe et le Parisien, Sergio Ramos devrait être apte pour ce match, lui qui a enchaîné un deuxième entraînement collectif ce vendredi au Centre Ooredoo. S'il n'a pas disputé l'intégralité de la séance, Nuno Mendes est lui aussi remis et sera « certainement disponible » pour pallier au forfait de Juan Bernat, touché aux ischios contre Monaco.

Si le PSG confirmera les présents et les absents de ce match à l'occasion de son traditionnel point médical avant la conférence de presse du coach ce samedi, on a d'ores et déjà la certitude que Julian Draxler et Neymar Jr seront forfaits.