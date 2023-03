PSG : nouvelle explication de texte avant le FC Nantes et le Bayern ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Les choses sérieuses arrivent. Avec un double objectif : s'asseoir en tête de la Ligue 1, et battre le FC Nantes, puis poursuivre l'aventure en Ligue des Champions au moyen d'un exploit sur le terrain du Bayern Munich mercredi prochain. Il faudra au PSG une victoire, nette, pour se qualifier et à écouter Danilo, il est une évidence que le vestiaire parisien a pris conscience de certaines choses.

Des propos accordés à l'Agence France Presse. "On a changé. Le groupe s’est parlé, pas seulement entre nous mais avec le coach et tout le staff. Je pense que ce moment-là est passé car on a parlé tous ensemble, de ce qu’on doit faire et des choses qu’on n’a pas bien faites (…) Si on perd, on est éliminé, si on gagne, on passe, c’est comme ça qu’on doit aborder ce match. On doit aller à Munich avec la mentalité de tout donner, comme à Marseille."

Des paroles aux actes, réponse mercredi soir prochain.

Retrouvez toute l'actualité du Paris Saint-Germain en temps réel sur notre nouvelle page FACEBOOK : BUT PSG !