PSG : une explication musclée dans le vestiaire ce dimanche ?

Souvent en première ligne pour défendre ses joueurs depuis le début de saison, Thomas Tuchel a changé de braquet ce samedi soir. La prestation globale de ses hommes lors du match nul entre le PSG et les Girondins (2-2) n'a pas plu du tout à Thomas Tuchel, qui l'a fait savoir devant la presse.

Et cela devrait rapidement être suivi dans le vestiaire. Le technicien allemand a en effet confié qu'une discussion aurait avoir lieu ce dimanche pour revenir sur cette prestation ratée selon lui. « Je défends toujours mon équipe quand on donne tout, mais aujourd'hui, je ne peux pas accepter cela. Pour commencer, honnêtement, on doit parler demain (aujourd’hui) avec l’équipe. Et ensuite lundi on préparera Manchester United mais pas dès maintenant. »

Neymar a secoué ses troupes aussi

Des propos qui vont dans le sens de ceux de Neymar, qui réclamaient une prise de conscience au sortir du match contre Bordeaux. Et qui promettent certainement une explication musclée entre Tuchel et ses troupes.