PSG : une figure de l’ASSE arrive au chevet de Messi et Neymar

Zapping But! Football Club PSG : Paris peut-il laisser filer le titre ?

Malgré un recrutement XXL le PSG à, une nouvelle fois, déçu en Ligue des Champions. Le club de la capitale n’a pas pu passer les huitièmes de finale et les supporters sont dans une colère noire. Une figure des Verts vient défendre Neymar et Messi face à l’attitude des supporters parisiens.

Dans un entretien pour “Le Parisien“, l'ancien joueur du PSG et de l'ASSE Blaise Matuidi est revenu sur les agissements des supporters du club de la capitale : « Même si deux ou trois individualités sortent toujours du lot dans une équipe, le football est un sport collectif. Il se joue à onze, pas à deux. On perd ensemble et on gagne ensemble. Dans ses années les plus fastes, Messi a pu faire des différences incroyables, mais on oublie les joueurs qu’il avait autour de lui. Toute l’équipe du PSG a perdu. Il n’y avait pas lieu de stigmatiser des joueurs plus que d’autres. »

🗣 | « Je demeure un grand fan du PSG. Comme tout le monde, j’y croyais… »



Blaise Matuidi 🇫🇷 après l’élimination du #PSG contre le Real Madrid via @le_Parisien_PSG pic.twitter.com/sOBywBexmj — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 27, 2022

