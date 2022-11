Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Auteur de son premier but à la Coupe du monde contre l’Australie (4-1) et auteur d’une belle performance face aux Socceroos, Kylian Mbappé a bien démarré son Mondial avec les Bleus. Reste à confirmer dès samedi contre le Danemark (17h) pour envoyer la France directement en 8es de finale.

En attendant, Daniel Alves (39 ans) s’est chargé de faire redescendre l’attaquant du PSG (23 ans) de son petit nuage. L’ancien latéral droit brésilien du PSG et du FC Barcelone s’est servi de son compatriote Neymar et son ami Lionel Messi pour lui envoyer un petit scud.

« Kylian Mbappé est un phénomène qui n'a toujours pas compris que ceux qui jouent en attaque avec lui sont plus phénomènes que lui, a-t-il déclaré dans La Gazzetta dello Sport. Neymar et Messi sont uniques : ils voient et font des choses que personne ne voit ou ne peut faire. »