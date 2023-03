PSG : une figure du Real Madrid égratigne Messi

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Lundi soir, la cérémonie des trophées The Best FIFA a décerné le trophée de meilleur joueur de l’année à Lionel Messi. Une récompense qui a agacé de nombreux fans et observateurs du football car la Pulga n’a pas réalisé une très grande saison avec le PSG malgré son incroyable sacre à la Coupe du Monde 2022. L’ancien du Real Madrid, Guti, n’a pas hésité à pousser un coup de gueule sur le plateau d’El Chiringuito.

« Lionel Messi n'est pas le meilleur, c'est mon point de vue ! Si ce n’est que la Coupe du Monde alors oui, c'est le joueur de l'année… Je pense que gagner le championnat et gagner une Ligue des Champions comme l'a fait Karim Benzema, ça devrait être plus important qu'une Coupe du Monde. Une Ligue des Champions dure sur plus de temps et il y a plus de matchs », a lancé l’ancien international espagnol.