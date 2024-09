PSG : une figure parisienne ne comprend pas Rabiot et ironise sur l'OM

Le propos a le mérite d'être clair. Et montre, si besoin était, que d'évoluer au cours de sa carrière au PSG et à l'OM suscite l'incompréhension. Chez les supporters, c'est une évidence. Chez les anciens joueurs, également.

"Arrêter ma carrière plutôt que porter celui de l’OM"

Car Mamadou Sakho, ex-défenseur parisien invité dans l’émission J-1 de Canal+ Sport Afrique, n'a toujours pas compris le choix de celui qui était libre de tout contrat après son départ de la Juventus Turin. "Je connais le monde du foot et je ne sais pas comment il a quitté le PSG. Selon sa situation avec le club au moment de son départ, et je ne sais pas s’ils sont partis en guerre, la personne peut avoir un ressenti différent. Moi, en tant que Parisien depuis petit, un joueur qui porte le maillot du PSG n’a pas le droit de porter celui de Marseille. Je suis un vrai Parisien et je préfère arrêter ma carrière plutôt que porter celui de l’OM."

Clair, non ?

#Jmoins1 🟢 : « Je préfère arrêter ma carrière plutôt que de porter le maillot de l’OM » Le parisien Mamadou Sakho n'approuve pas également le choix d'Adrien Rabiot et constate également une baisse d'intensité dans les derniers classico PSG / OM ⚡️ pic.twitter.com/EIitCYrqmV — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) September 27, 2024