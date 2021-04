PSG : une grande première inespérée donne des ailes à Pochettino avant City !

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

C’est une grande première qui pourrait bien faire la différence mercredi contre Manchester City (21h). Pour la première fois depuis son arrivée au PSG le 2 janvier, Mauricio Pochettino pourrait disposer d'un groupe au complet en demi-finales aller de la Ligue des champions. Dans son édition du jour, L’Équipe explique que - à l'exception de Juan Bernat - tout l’effectif du PSG sera apte pour cette rencontre au sommet.

Si Kylian Mbappé a reçu une béquille à Metz samedi (3-1), l'attaquant de 22 ans a passé un examen hier dans la matinée qui a rassuré tout le monde. Le muscle n'a pas été écrasé par le coup de genou de Habib Maïga et il sera bien en mesure de tenir sa place mercredi. Abdou Diallo, touché à un mollet, ne figurait pas sur la feuille de match en lorraine mais il a tout de même pu effectuer quelques longues courses sur la pelouse de Saint-Symphorien après la victoire des Parisiens.

Même Marquinhos devrait être prêt contre City

Le défenseur du PSG ne semblait pas trop gêné pour accélérer. Enfin, Marquinhos (adducteurs) poursuit son sprint de remise en forme. Samedi, Pochettino disait son optimisme de revoir son capitaine brésilien face à City. « Hier, l'entraîneur argentin du PSG l'était un peu plus encore, assure le quotidien sportif. Sauf mauvaise surprise, Marquinhos devrait bien être aligné mercredi. » On en saura plus demain en conférence de presse.