PSG : une immense star de NBA futur actionnaire du club !

Ouvert depuis décembre 2023 à l’arrivée de nouveaux actionnaires au Paris Saint-Germain, Qatar Sports Investments (QSI) avait déjà récupéré une grosse somme de la firme américaine Arctos Partners contre 12,5% du capital du club.

Kévin Durant nouvelle actionnaire et icone du PSG ?

Si l’on en croit Foot Mercato, RMC Sports, Romain Molina ou encore Fabrizio Romano, le club de la Capitale est en train de finaliser un énorme coup médiatique avec l’arrivée dans l’actionnariat d’une immense star de la NBA : Kévin Durant (Suns de Phoenix, 35 ans).

On ne connait pas encore la teneur de l’association PSG – Durant ni même le pourcentage du club que le natif de Washington va récupérer au titre d’actionnaire minoritaire mais on devine que pour l’image et le booster communication à l’échelle US la venue d’un tel poids lourd sera forcément profitable… Surtout depuis que le partenariat avec Jordan et Nike a pris fin.

