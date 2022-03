PSG : une incroyable manipulation de Wanda Nara démasquée !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Le Wandagate est très loin d'être fini ! En effet, la presse people argentine s'est émue ce mercredi de messages très virulents de Wanda Nara à l'encontre de China Suarez, l'actrice avec laquelle Mauro Icardi l'a trompée. L'épouse de l'attaquant du PSG s'est défendue en expliquant que son compte avait été hacké mais ce ne serait pas vrai : en réalité, c'est elle qui se serait trompé car, depuis le début de cette affaire, elle aurait créé un autre compte pour pouvoir balancer des insanités sur l'actrice !

Des journalistes argentins qui connaissent plutôt bien Wanda Nara justifient cette drôle de manœuvre par le fait qu'elle n'a toujours pas digéré cette affaire et qu'elle ne parvient pas à passer à autre chose. Elle aurait toujours beaucoup de rancune à l'encontre de son mari mais encore plus à l'égard de sa compatriote. Et ce n'est pas la révélation de ce faux compte utilisé pour l'insulter qui risque d'arranger les choses...

El dato bomba que revelaron en Intrusos sobre el “hackeo” a Wanda Nara: “Lo grave es que ella…”https://t.co/vcWDzqGsw2 — Paparazzi (@PaparazziRevis) March 16, 2022

Wanda Nara a créé un compte pour insulter China Suarez Epouse de Mauro Icardi, Wanda Nara a laissé filtrer des insultes à l'encontre de China Suarez sur son compte Instagram. Elle jure qu'elle s'est faite hacker mais, en réalité, elle se serait simplement trompé de comptes...

Raphaël Nouet

Rédacteur