PSG : une légende de l’OM et des Bleus prend Donnarumma pour taper sur Pochettino !

Fabien Barthez n’est pas content. Le champion du monde 98 ne comprend pas la situation des gardiens de notre époque, qu’il juge trop statiques et que les formateurs du moment veulent trop encadrer. Le cas de Gianluigi Donnarumma est peut-être un bon exemple, lui qui a signé au PSG cet été pour faire concurrence à Keylor Navas et qui semble engoncé dans un rôle de numéro 1 bis encore flou.

« A Madrid, il apprend. Je l’adore, j’observe ses performances depuis longtemps et, pour moi, il y a faute de Benzema. Mais, sur ce coup-là, il a aussi manqué d’humilité, a-t-il analysé dans L’Équipe. Mais, dans un sens, ce qui lui est arrivé est logique. Il gagne l’Euro, il est en pleine confiance, il arrive à Paris et on le met en concurrence avec Navas. » En filigrane, le champion d’Europe avec l’OM en 1993 a fait la leçon à Mauricio Pochettino.

« Je respecte beaucoup les entraîneurs, je respecte énormément Pochettino et je sais à quel point ce métier est difficile mais mettre en concurrence deux gardiens de ce niveau, cela ne sert pas l’équipe, a-t-il ajouté. Quel est le message que tu envoies à tes gardiens ? Tu les places dans quelles dispositions psychologiques ? À qui tu fais vraiment confiance pour les grands rendez-vous ? Que se disent les joueurs de champ ? Tu instilles le doute chez tout le monde. Et puis, c’est la compétition qui te fait progresser, pas l’entraînement. Ce qu’il s’est passé au Real, c’est la conséquence de tout ça. »

Bastien Aubert

Rédacteur