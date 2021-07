PSG : une légende de Liverpool démonte Wijnaldum

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

Interview par le quotidien anglais The Times, le Néerlandais Georginio Wijnaldum est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à quitter Liverpool. Le milieu de terrain aurait notamment eu marre des critiques faites à son encontre sur les réseaux sociaux lorsque son équipe perdait. «Sur les médias sociaux, si on perdait, c'était moi qui était blâmé».

Une déclaration à laquelle Jamie Carragher, légende des Reds, n’a pas manqué de réagir, reprochant au joueur de ne pas avoir été honnête et d’avoir tout simplement choisi un contrat plus juteux au Paris Saint-Germain.

«J’aime Gini mais ce n'est pas bien, les médias sociaux sont un cirque et chaque club a ses clowns. Désactive vos notifications et si cela vous dérange à ce point, supprime l'application ! Il voulait plus d'argent, le club a dit non, c'est le football ! » a lâché Carragher sur Twitter.

I love Gini but this is not right, social media is a circus & every club has clowns. Turn off your notifications & if it’s bothering you that much delete the app! He wanted more money the club said no, that’s football! https://t.co/NNmiyFXYBY