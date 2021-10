PSG : une légende parisienne défend Neymar et s'enflamme pour Messi et Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Présent pour PSG – Leipzig (3-2) mardi, Ronaldinho s'est confié au Parisien, évoquant son parcours sans regret et parlant du Paris d'aujourd'hui. Fan d'un club qui attire désormais les plus grosses stars de la planète, « R10 » est déjà sous le charme du trio magique composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

Ronaldinho ? « Mbappé, quel joueur ! »

Ami de la Pulga qu'il a vu débuter à Barcelone et de « Ney » qu'il connait depuis longtemps, « Ronnie » a d'abord pris la défense de son compatriote, très critiqué ces derniers temps : «on passe tous par des périodes difficiles. Mais je pense que tout le monde au Brésil sait que, lui, c’est le plus grand joueur aujourd’hui. C’est juste que, quand les choses ne vont pas bien, c’est plus difficile pour lui. Parce que c’est le plus grand. Donc c’est normal : quand les choses vont bien, tout va bien. Mais quand les choses ne vont pas bien, il y a plus de pression sur lui.»

S'il reconnaît être surpris de voir Messi au PSG « dans le club de (ses) débuts en Europe » - une chose qu'il n'imaginait pas possible -, Ronaldinho apprécie aussi beaucoup Kylian Mbappé : «quel joueur ! Il est d’une autre génération encore mais il te donne envie de le voir jouer. C’est un mec bien. C’est le style de jeu que j’adore. C’est le foot que tout le monde aime, non ? Avec des caractéristiques de dribbles, de vitesse, que j’adore. Ce sont des joueurs que j’aime voir jouer. (...) Mbappé sera Ballon d’or un jour. Il est tellement jeune mais il a déjà une belle carrière.»