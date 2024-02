PSG : une légende parisienne n'imagine pas un autre stade que le Parc des Princes

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

109 buts sous les couleurs du PSG, ça impose nécessairement le respect. Et, surtout, cela vous rattache à jamais au coeur de milliers de supporters qui gardent en mémoire les innombrables exploits de Pedro Miguel Pauleta. Le Portugais, arrivé en France aux Girondins de Bordeaux avant de rejoindre le club de la capitale, a commenté le possible déménagement loin du Parc des Princes.

"Un stade spécial"

En cause, comme vous le savez, les propos du président Nasser Al-Khelaïfi qui n'apprécie pas que la Mairie de Paris ne vende pas le stade de la Porte de Saint-Cloud. Pour RMC, Pauleta a eu du mal à imaginer le PSG dans une autre enceinte. Beaucoup de mal, même.

"J'espère que les dirigeants vont arriver à un accord pour que le Paris Saint-Germain continue au Parc avec ses supporters. En tant que supporter et avec ce que j'ai vécu au Parc, j'espère que le club continuera au Parc. [...] Le Parc, c'est un stade spécial. Je me rappelle très bien quand je suis arrivé en France et que je venais jouer au Parc avec Bordeaux, tout le monde me disait: 'Tu vas voir Pedro, c'est un stade différent'. Et c'est vrai. Toutes les équipes qui jouent au Parc le ressentent, les grands joueurs le sentent. C'est mon jardin, ma maison, c'est là que je vois tous les supporters crier mon nom. C'est le Paris Saint-Germain."

