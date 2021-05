PSG : une lourde sanction attendrait Leonardo après son coup de sang !

Zapping But! Football Club PSG - Manchester City : le comparatif de la valeur des effectifs

Samedi, à l'issue de PSG – Lens (2-1), Leonardo a dégoupillé à l'endroit de Jérôme Brisard. Agacé par l'arbitrage, le directeur sportif parisien a une nouvelle fois perdu ses nerfs. « Si tout le monde parle avec vous, il y a une raison. Ce n’est pas possible que vingt personnes voient et pas vous. A la fin c’est toujours : « Moi je sais, moi je fais », mais vous ne faites pas. A la fin, ça complique le match pour rien. Ce n’est pas la première fois que ça se passe, et à chaque fois c’est vous », a lâché le Brésilien dans des images captées par les caméras de Canal+.

Tout dépendra du rapport de Jérôme Brisard

Déjà lourdement suspendu pour s'en être pris à un arbitre lors de son premier passage entre 2011 et 2013, Leonardo serait à nouveau dans le viseur de la Commission de discipline de la LFP. En effet, comme le rapporte Le Parisien, le dirigeant francilien devrait faire l'objet d'une convocation pour s'expliquer sur ses propos. Encore plus si le rapport de l'arbitre fait mention de l'incident.

S'il risque beaucoup moins gros qu'en 2013 à l'époque où il avait bousculé Alexandre Castro après PSG – VAFC (neuf mois puis un an de suspension en appel avant d'être blanchi), Leonardo pourrait se voir infliger un maximum de trois à quatre matchs, en fonction de la qualification retenue. Un problème dont Paris se serait bien passé...

