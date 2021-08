PSG : une manoeuvre de Donnarumma à l’origine de la fébrilité de Navas à Brest ?

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Le PSG démarre fort cette saison. Contrairement à l’exercice précédent, marqué par une finale de C1 non digérée avec le Covid-19, les Parisiens comptent déjà trois victoires en autant de rencontres et n’ont pas encore accueilli toutes leurs stars (Messi, Marquinhos, Neymar).

Keylor Navas, lui, est déjà bien fidèle au rendez-vous. Mais après deux sorties sans fausse note, le gardien du PSG a affiché de la fébrilité sur la réduction de Franck Honorat en fin de première période (42e). « Dans son duel annoncé avec Donnarumma, il n’a pas marqué de point », résume L’Équipe... qui lui a attribué la note de 4/10.

Comment expliquer ce petit coup de mou de l’homme fort du PSG ? L’explication est peut-être à trouver chez ce même Donnarumma... « Navas n’a pas tout bien fait. Il faut dire que l’ombre de Gianluigi Donnarumma, pour la première fois sur le banc et charmeur avec les supporters pendant l’échauffement, n’a pas dû concourir à une grande sérénité, explique le quotidien sportif. Un jour, Pochettino devra trancher sur ce dossier. Et il n’est pas certain que cela ne laisse pas de trace. »

Le premier plan sur Donnarumma après un but encaissé par Navas. Evidemment. — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) August 20, 2021