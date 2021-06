PSG : une mauvaise nouvelle arrive du Brésil pour Neymar et Marquinhos

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le Brésil ne s’est pas raté cette nuit pour son entrée en lice en Copa América en s’imposant sans coup férir contre le Venezuela (3-0). Neymar et Marquinhos, les deux joueurs du PSG, ont régalé avec un but chacun. Les Brésiliens poursuivront la compétition vendredi contre le Pérou, avant d'enchaîner face à la Colombie six jours plus tard.

En revanche, selon ESPN Brésil, le club de la capitale a refusé de libérer ses deux Auriverdes pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo (du 22 juillet au 7 août).