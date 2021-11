PSG : une nouvelle folie entoure Messi, l’émir du Qatar peut encore trembler !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Dans la nuit de mardi à mercredi (00h30), l'Argentine recevra le Brésil dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Un choc très attendu qui se tiendra au stade du bicentenaire de San Juan. Lionel Scaloni a déjà fait savoir que Lionel Messi serait sans doute titulaire pour cette rencontre à laquelle Neymar ne participera pas. Malgré cette absence de taille, l’engouement populaire est spectaculaire.

Depuis ce week-end, les billets s'arrachent et des milliers de supporters déchaînés déferlent dans les rues de San Juan pour décrocher le précieux sésame. Les scènes sont impressionnantes. Armés de glacières, parasols et chaises pliantes, les plus passionnés installent des campings sauvages aux abords des guichets !

Sur place, les émeutes se multiplient, les barrières servant à délimiter le périmètre volent et le service de sécurité est totalement dépassé. Autre symbole de cette ferveur irrationnelle : la Nacion parle d'une file d’attente de voitures, longue de 7 kilomètres ! Pour répondre à cette attente hors du commun, Messi et ses partenaires ont décidé de montrer leurs têtes pour que les supporters n'aient pas attendu toutes ces heures pour rien. En espérant que le service de sécurité autour de la rencontre soit au rendez-vous...

¡GRAN GESTO DE LA SELECCIÓN! 👏👏👏



Con Messi a la cabeza, los jugadores salieron del hotel para saludar a los hinchas que los esperaron más de cuatro horas 💪 pic.twitter.com/SSlAUK09aa — TyC Sports (@TyCSports) November 16, 2021