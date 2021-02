PSG : une nouvelle polémique Neymar fait grincer des dents en interne

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La cause semblait entendue : blessé le 10 février à Caen (1-0) en Coupe de France, Neymar devait manquer un mois de compétition. Pas de retrouvailles, donc, pour le génie brésilien avec le FC Barcelone et son ami Lionel Messi. Surtout que Mauricio Pochettino a fait savoir après la large victoire au Camp Nou (4-1) qu'il était hors de question de hâter le retour de son attaquant vedette.

« 3h53 la nuit, Neymar tweete… »

Entre temps, Neymar a réussi à se faire remarquer. Oiseau de nuit réglé à l’heure brésilienne, l’intéressé a récemment suivi de près l’élimination de Karol Conka de Big Brother Brazil 21, une émission dont il est très friand. Sauf que celle-ci a eu lieu à 3h53 du matin et qu’il a multiplié les tweets en indiquant donc qu’il n’était pas couché. Le sujet fait déjà couler de l’encre de Dominique Séverac, qui a rebondi avec une chronique nommée « 3h53 la nuit, Neymar tweete… »

Le poil hérissé au sein du PSG ?

Le journaliste du Parisien y constate que le joueur est « totalement accro » à l’émission qu’il suit en « Au club, on s’agace depuis toujours de l’usage des réseaux sociaux des joueurs de l’effectif et de l’hygiène globale de Neymar. Le savoir encore debout à 4 heures du matin ne risque pas de les étonner, juste de leur hérisser un peu plus le poil », résume Sévérac. En terme de programme de qualité, on conseille à Neymar de tenter de suivre Koh Lanta, qui reprend à des horaires habituels à la mi-mars.