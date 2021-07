PSG : une nouvelle signature de marque annoncée aujourd’hui !

Zapping But! Football Club PSG : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Est-ce le signe définitif de la relance ? Selon L’Équipe, le PSG va officialiser ce matin la signature comme partenaire premium pour trois ans d’Autohero. Cette société allemande d’achats de véhicules d’occasion vérifiés créée en 2017 accompagne déjà le Hertha Berlin en Bundesliga.

Cet accord rapportera entre 3 et 5 millions d’euros par an au club de la capitale et représente une belle somme alors que la pandémie de Covid-19, qui dure depuis près d’un an et demi, a mis l’économie des clubs de football en grande souffrance.

« Nous nous sommes concentrés sur le domaine d’activité d’Autohero car il connaît une croissance considérable ces derniers temps avec des dépenses importantes en marketing et en sponsoring. Nous nous considérons comme un club mondial, donc tous les marchés européens clés sont importants pour nous, et notamment l’Allemagne », affirme Marc Armstrong, le directeur des partenariats du PSG.

La une du journal L'Équipe du mardi 27 juillet 2021



