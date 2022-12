PSG : une offense de Kylian Mbappé à Lionel Messi avec Cristiano Ronaldo ?

Abattu après l'élimination du Portugal face au Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde (0-1), Cristiano Ronaldo a pris son temps mais s'est fendu d'un post Instagram empli de sincérité au moment d'évoquer son rêve brisé de titre mondial : « Je me suis battu pour ça. Je me suis battu dur pour ce rêve ».

Touché par les larmes de celui qui était une de son idole d'enfance, Kylian Mbappé a réagi comme de nombreux sportifs... Oubliant l'espace d'un instant qu'il évoluait avec Lionel Messi au PSG et ne pouvait pas se permettre certaines choses.

Dans son message d'affection, le natif de Bondy s'est fendu de trois émojis : la couronne du roi, les mains jointes en guise de remerciement... Et surtout la chèvre, symbole du GOAT, qui se traduit en anglais par « le meilleur de tous les temps ».

Liké plus d'un million de fois très rapidement, le message de Kylian Mbappé n'a pas du tout été du goût des fans de la Pulga : « Il a oublié qu'il joue avec Messi », « Messi ne va pas être content », pouvant-on notamment lire en réponse...

LeBron James Pele, Marta, Mbappe, others react to Cristiano Ronaldo's emotional message following Portugal's World Cup exit https://t.co/BXSFfYnnln pic.twitter.com/TscGekRHWx