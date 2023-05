PSG : une piste prend de l'épaisseur pour l'après-Galtier, ses exigences révélées !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Comme révélé par le spécialiste du Mercato Ignazio Genuardi et confirmé par Le Parisien et Goal.com ce jeudi, Luis Enrique figure bel et bien dans la short-list du PSG pour remplacer Christophe Galtier.

Luis Enrique, c'est sérieux !

Si, jusqu'à présent, le nom de l'ancien coach du FC Barcelone et ex sélectionneur de l'Espagne était une piste secondaire de Luis Campos, le technicien de 53 ans serait grimpé de quelques places dans la short-list de Paris... Jusqu'à devenir l'une des trois pistes les plus chaudes. Une piste qui, selon le quotidien francilien, serait aussi creusé par Naples en cas de départ de Luciano Spalletti et par Tottenham.

Confirmant les discussions avec l'agent de Luis Enrique, Ignazio Genuardi précise toutefois que, lors des derniers échanges, le board du PSG a quand même été refroidi par les demandes de l'ancien coach du FC Barcelone, qui réclame un salaire de 10 M€ par an pour venir.

Xabi Alonso aussi visé

Alors que la piste Zinédine Zidane, rêvée par l'Emir Al-Thani, est plus froide que jamais et malgré les véritables ouvertures qu'il peut y avoir avec José Mourinho (AS Rome) ou Thiago Motta, Paris semble explorer de plus en plus de pistes pour l'avenir. Il y a quelques minutes, RMC Sport est également arrivé avec la piste menant à Xabi Alonso, activée depuis Doha. Cela se complique sérieusement pour Christophe Galtier...

Néanmoins, lors des derniers échanges avec Paris, les chiffes demandés sont apparus comme un vrai problème (10 M€ par an / hors bonus). À voir si la situation évolue. Alors que les champions d’Italie restent en course, les Spurs sont clairement refroidis (2/2). — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) May 25, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Le PSG a bel et bien tenté une approche pour Luis Enrique (libre) mais l'ancien coach du FC Barcelone et de la sélection espagnole a des exigences importantes qui freinent la direction du club de la Capitale. Le dossier est suivi avec un "mais"...

Alexandre Corboz

Rédacteur