PSG : une pluie de critiques s'abat sur Luis Campos après le mercato

Il n'y a pas que le PSG qui a connu une dernière journée de mercato très frustrante. Le Celta Vigo aussi. Et le point commun entre ces deux clubs se nomme Luis Campos. Le spécialiste du recrutement portugais est autant critiqué à Paris qu'en Galice pour son absence de recrutement pertinent alors que les deux équipes en auraient eu grandement besoin. Le PSG pour atteindre son objectif ultime, la Champions League, le Celta Vigo pour assurer son maintien en Liga.

De l'autre côté des Pyrénées, les critiques sont très virulentes à l'encontre de Campos, invité à laisser sa place. Les supporters du Celta n'ont pas compris que l'attaquant Denis Suarez soit vendu pour une bouchée de pain (200.000€) à l'Espanyol Barcelone, concurrent direct de Vigo dans la course au maintien. Et qu'il soit remplacé par le Suisse Haris Seferovic, qui sort de six mois catastrophiques à Galatasaray, où il n'a pas marqué un but, alors que son équipe est leader de son championnat ! La pression est moins forte à Paris pour le moment mais elle ne manquera pas de s'intensifier en cas d'élimination prématurée de la C1...