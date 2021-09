PSG : une polémique qui fait grand bruit évitée contre l’OL ?

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Bientôt la fin de la polémique au Parc des Princes ? On s’en rapproche... Alors que le PSG avait décidé de remplacer le mythique Who said I would de Phil Collins par un morceau de DJ Snake, une large frange des supporters était montée au créneau.

L’intéressé s’est alors rétracté par amour du maillot parisien. Après le message publié par l'artiste de 35 ans, le Parisien affirme que le PSG aurait finalement décidé de remettre le titre de Phil Collins pour l'entrée des joueurs.

Il est donc très probable que le titre soit joué dimanche soir, à l'occasion du choc contre l'OL en clôture de la 6e journée de Ligue 1. Les quelques 3000 signataires d'une pétition contre la décision du PSG de retirer le morceau du chanteur du groupe Genesis ont donc a priori été entendus.

DJ Snake prend la parole sur Instagram sur le changement de musique au moment de l’entrée des joueurs au Parc. pic.twitter.com/H4TVYJlDE4 — Actu Foot (@ActuFoot_) September 13, 2021