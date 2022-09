PSG : une première récompense pour Lionel Messi

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris chamboule tout pour Skriniar

La LFP vient de l'annoncer : le retourné de Lionel Messi inscrit à Clermont (5-0) en ouverture de la saison le 6 août a été élu plus beau but de Ligue 1 pour le mois écoulé. Une première récompense méritée pour l'Argentin, revenu à un excellent niveau après une première saison très compliquée à Paris. Il avait en effet eu beaucoup de mal à surmonter son départ du FC Barcelone ainsi que le jeu radicalement différent de la L1 par rapport à la Liga.

Vu tout le battage médiatique qui avait suivi ce retourné face aux Auvergnats, l'issue du vote organisé par la LFP faisait peu de doute. Surtout que ce sont les supporters qui désignent le plus beau but et que le PSG est plus suivi que le RC Lens, l'AS Monaco, le Stade Brestois ou Montpellier, dont un représentant figurait également dans la liste des nominés.