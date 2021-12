PSG : une récompense pour Mbappé et Donnarumma

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Présent à Dubaï ce lundi à l'occasion de la cérémonie des Golden Globe Awards, Kylian Mbappé ne repart pas les mains vides. L'attaquant du SG a été élu joueur de l'année 2021, en devançant

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Robert Lewandowski et Mohamed Salah. Gianluigi Donnarumma été élu gardien de l'année et Robert Lewandowski a reçu le trophée de meilleur buteur ainsi que le prix des fans. Roberto Mancini a été sacré meilleur entraîneur et Alexia Putellas meilleure joueuse de l'année.





🔴 OFFICIEL ! Gianluigi Donnarumma est élu Gardien de l'année aux #GlobeSoccerAwards ! 🇮🇹 pic.twitter.com/xFQxY5PzJr — Actu Foot (@ActuFoot_) December 27, 2021