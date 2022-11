PSG : une recrue du Real Madrid ne craint pas Messi & Co

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, le trio du PSG fait peur a beaucoup d’adversaires partout dans l’Europe mais pas à Aurélien Tchouaméni. Dans un interview accordé au Parisien, le milieu de terrain international français du Real Madrid a été interrogé sur la question, “Peur d'affronter le PSG ? Non, quand on joue au Real Madrid, on ne peut pas avoir peur.“, a lancé l’ancien joueur de l'AS Monaco.

En Ligue des Champions, en février prochain, le Real Madrid défiera Liverpool tandis que le PSG de Kylian Mbappé affrontera le Bayern Munich. Si les deux équipes s'imposent, avec de la chance, il pourrait y avoir un Real Madrid - PSG pour les quarts de finale. Les Parisiens rêvent déjà de prendre la revanche de la saison passée.