PSG : une recrue estivale impressionnée par Mbappé et Messi

Buteur hier lors de la large victoire de l'Espagne contre le Costa Rica (7-0), au Qatar, Carlos Soler, le milieu de terrain de la Roja et du PSG, s'est confié à L'Equipe ce jeudi. Interrogé sur Kylian Mbappé, il a eu ces mots : « Quand il part en un contre un, il est pratiquement imparable. Il est presque à un but par match. Et s'il en met un, il en veut deux, s'il en met deux, il en veut trois. Cette mentalité, c'est aussi ce qui fait un grand joueur. » Jamais rassasié, Mbappé !

Et à Carlos Soler d'ajouter, sur Lionel Messi... « Leo, je me rends compte à quel point il est en permanence en train de regarder autour de lui, sans cesse. Même si le ballon est encore loin, avec un seul regard il sait ce qui l'entoure. Xavi et Iniesta aussi faisaient toujours ça. Ce n'est pas facile, j'ai essayé mais bon... (Rires.) Parce qu'il faut d'un seul coup d'oeil comprendre tout autour de toi, et comprendre comment arrive le ballon, pour bien le contrôler. Lui, il le fait avec une telle facilité. Parfois, tu as l'impression qu'il marche mais en fait, pas du tout, il se prépare et il se dirige toujours à l'endroit où il doit aller. »