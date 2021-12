PSG : une recrue estivale ne regrette pas son arrivée à Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Arrivé libre cet été au Paris Saint-Germain en provenance de l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma, qui a remporté ce lundi le trophée Yachine 2021, ne regrette pas d'être venu au PSG malgré la rude concurrence qu'il y a avec Keylor Navas depuis le début de la saison.

"Cela faisait un bon bout de temps que le PSG me suivait. C'était presque écrit que je vienne à Paris. Je n'ai eu aucune hésitation. J'ai été séduit par la volonté farouche de me recruter, de me faire sentir qu'il voulait absolument que je rejoigne cette famille. Et, bien sûr, j'ai été séduit par l'ambition du club, cette envie de tout gagner", a confié le gardien italien pour France Football.

