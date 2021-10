PSG : une recrue prestigieuse prend cher pour son retour au pays

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Entre l'AC Milan et Gianluigi Donnarumma, c'est l'amour vache. Le géant lombard a fait beaucoup d'efforts pour attirer le Napolitain dans sa jeunesse, le faire grandir puis éclore. En retour, il a certes bénéficié de ses prestations quatre étoiles, mais il s'est aussi heurté à des négociations toujours très compliquées pour des réévaluations ou des prolongations. Lassés, les dirigeants milanais ont fini par laisser filer leur champion d'Europe l'été dernier. Les tifosi n'ont rien oublié et ont réservé un sacré accueil à Donnarumma ce soir pour son retour à San Siro avant Italie-Espagne en demi-finales de la Ligue des Nations.

"Tu ne seras plus jamais le bienvenu à Milan" ou "Donnarumma, homme de m…" sont des banderoles accrochées aux abords de la célèbre enceinte. Dans le Corriere dello Sport, Fabio Capello a expliqué à son sujet : « J'espère qu'il est satisfait (à Paris), car il a apporté une contribution fondamentale au titre européen. Mais laissez-moi vous dire une chose : Donnarumma a été ingrat envers Milan en allant au PSG. Pour tout ce que le club avait fait pour lui et sa famille quand il était enfant, il aurait dû se comporter différemment ». Ça sent la bronca pour le néo-Parisien au moment où son nom sera prononcé par le speaker…

