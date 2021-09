PSG : une révolution attend Mbappé chez les Bleus, Riolo monte au créneau

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Ce jeudi, L'Equipe consacre un long article à l'avenir de Kylian Mbappé en équipe de France. Le joli succès des Bleus sur la Finlande (2-0) mardi, auquel il n'a pas participé, a apporté son lot d'enseignements. Tout d'abord qu'Antoine Griezmann doit impérativement jouer en meneur de jeu. Ensuite que la relation technique du nouveau joueur de l'Atlético avec Karim Benzema est très forte quand il évolue dans cette position. Et qu'à partir de là, Mbappé va devoir jouer dans un système qu'il n'apprécie pas forcément (à droite dans un 4-3-2-1 ou en pointe avec KB dans un 4-3-1-2), donc se mettre un peu plus au service du collectif qu'il ne l'a fait jusqu'à présent.

Mais quoi qu'il en soit, le Parisien peut compter sur le soutien de Daniel Riolo, qui s'est enflammé au micro de RMC : « Il faudrait clarifier tout de suite la situation. Tu mets Mbappé à la place de Martial contre la Finlande et tu te retrouves avec un trio très intéressant. Le problème, c’est que ce trio n’a pas été essayé comme mardi soir, c’est-à-dire avec Griezmann en dix et les deux autres devant. Et surtout, il y a un autre élément et ça il faudra que ce soit réglé par eux-mêmes, c’est que les trois vont devoir se parler et se dire "on va jouer ensemble". Effectivement à l’Euro, je pense que Mbappé n’était pas très bien dans sa tête. Qu’on le veuille ou non, la situation autour de son contrat a dû le gangréner. Il. n’est pas dans une super période mentale. Ils ont surjoué entre Benzema et lui car ils avaient envie de se faire briller l’un l’autre. Et encore de ce côté-là, Benzema a plus d’humilité. Mais ils n’ont pas été mis dans les meilleures dispositions. À l’avenir, il ne faut surtout pas dire que les trois ne peuvent pas jouer ensemble. Il va falloir qu’ils trouvent le moyen de jouer ensemble et ça va passer non seulement par le positionnement tactique que voudra Deschamps mais également par eux trois. Qu’on ne vienne pas dire que ça joue mieux sans Mbappé parce que ça, c’est une énorme connerie ».