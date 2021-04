PSG : une sale affaire n’épargne pas Manchester City avant la C1

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le choc entre le PSG et Manchester City promet des envolées lyriques mercredi au Parc des Princes (21h). En pleine forme, les hommes de Josep Guardiola ont remporté hier la Coupe de la Ligue anglaise devant Tottenham et ont même pu compter sur un Kevin De Bruyne de gala (1-0).

À 21 tirs à 2, mais seulement 4 tirs cadrés à 1, les Citizens étaient très au-dessus des Spurs. Ce sacre totalement mérité ne doit néanmoins pas faire oublier une polémique dont l’Angleterre se serait bien passée.

Après le titre obtenu par Manchester City, Kyle Walker a en effet été la cible d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Le défenseur anglais a partagé une copie d'écran sur son compte, avec ces mots à destination d'Instagram : « Quand est-ce que cela va s'arrêter ? »

Ces derniers mois, Anthony Martial, Marcus Rashford (Manchester United), Trent-Alexander Arnold, Sadio Mane (Liverpool) ou encore Reece James (Chelsea) ont subi ce type d'attaques virtuelles.

‘When is this going to stop?’: Kyle Walker racially abused online after Carabao Cup win https://t.co/SCdlGTDLBe