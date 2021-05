PSG : une star de City tacle Neymar & Co, la raison de l'échec Tuchel enfin connue

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Manchester City s’est qualifié pour la première finale de Ligue des champions mardi en sortant le PSG (2-1, 2-0). Le bourreau des champions de France se nomme Riyad Mahrez, auteur de trois buts sur les deux confrontations. Interrogé sur les manques constatés du PSG, l’ailier international algérien (30 ans) a laissé entendre que le repli défensif n’était peut-être pas leur fort.

« Au très très haut niveau, si tu ne défends pas, tu peux pénaliser ton équipe. Après quand tu es Ronaldo, Messi, Neymar ou Mbappé, peut-être que tu peux faire abstraction de certaines tâches défensives. Mais à l’arrivée, quand on regarde Paris, on se dit que c’est difficile de remporter la Ligue des champions si tout le monde ne défend pas, a-t-il affirmé dans L’Équipe avant de nuancer ses propos. J’ai vu Neymar beaucoup défendre, Mbappé aussi au match aller… Je pense qu’on a été un peu meilleurs que les Parisiens dans l’ensemble. On ne s’est pas qualifiés simplement parce que deux joueurs auraient moins défendu. »

« Tu ne gères pas que le terrain quand tu es entraîneur de Paris »

Thomas Tuchel pourrait avoir son mot à dire sur le sujet, lui qui a passé son temps à subir la nonchalance de ses offensifs sur le banc du PSG. Du côté de Chelsea, le coach allemand revit et Eric Di Méco sait exactement pourquoi. « Tuchel explique : 'moi je suis arrivé ici, on m’a donné les clés du camion, je fais ce que je veux et tout le monde me soutient'. Cela veut dire que Ziyech, qui a été payé un bras et demi... eh bien il est sur le banc, a-t-il constaté sur RMC Sport. À Paris, Tuchel dit 'je fais de la politique'. Le problème, c’est que tu ne gères pas que le terrain quand tu es entraîneur de Paris. Il faut que tu gères la complexité du vestiaire, les egos, l’extra-football, les dirigeants. À Chelsea, c’est lui le patron, le taulier. Personne ne va lui faire une réflexion sur sa composition d’équipe ou ce qu’il fait. Il fait son métier, c’est-à-dire gérer le football. »