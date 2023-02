PSG : une star éjectée du onze de Galtier à Montpellier ?

Christophe Galtier a été limpide hier en conférence de presse : le PSG n’en a pas fait assez collectivement, dimanche, contre le Stade de Reims au Parc des Princes (1-1). Déçu par le manque d’implication de ses joueurs, le technicien marseillais les a encore recadrés.

« La première période contre Reims ne peut pas me satisfaire. Je l’ai dit aux joueurs mardi matin, on doit retrouver de la rigueur et de l’exigence, a-t-il tonné en conférence de presse. Chacun doit avoir une prise de conscience sur ses performances et ce qu’il donne à l’équipe. Les milieux doivent notamment être plus intenses et dans l’utilisation du ballon. »

Si le coach du PSG a cité les milieux, notamment Vitinha, un autre joueur plus huppé pourrait faire les frais de son courroux à Montpellier : Sergio Ramos. Selon L’Équipe, le défenseur central espagnol pourrait glisser sur le banc et laisser sa place à Danilo Pereira, pourtant pas spécialiste du poste.

PSG sources say Chelsea submitted documents too late. They will try with LFP with an appeal, but chances of success have been referred to as "low".