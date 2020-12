PSG : une star inattendue du vestiaire a déjà marqué des points auprès de Pochettino

La nouvelle ne devrait pas tarder à tomber : Mauricio Pochettino est pressenti pour succéder à Thomas Tuchel sur le banc du PSG. Le technicien argentin arriverait avec ses fidèles adjoints et pourrait même diriger son premier entraînement dimanche.

En attendant, Angel Di Maria a déjà réussi à placer ses pions avant même de savoir que son compatriote serait sans doute son futur entraîneur. En novembre dernier, « El Fideo » avait en effet inclus l’ancien coach de Tottenham dans son 11 de légende du PSG.

« Pochettino a réalisé de grandes choses avec le maillot du club sur les épaules, et beaucoup de gens se souviennent de lui », avait expliqué Angel Di Maria, incorporant son ami David Luiz à ses côtés en défense centrale. Le technicien argentin a fait 95 apparitions sous le maillot du PSG entre entre 2001 et 2003, laissant le souvenir d’un joueur fidèle et fiable.