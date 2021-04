PSG : une stat impliquant l'OM et l'OL fait le jeu du Bayern

Le Bayern Munich bourreau des clubs français en finales de Coupe d'Europe, on connaît. Les Bavarois se sont payés le scalp de l'AS Saint-Etienne en 1976 avec la complicité des poteaux carrés de l'Hampden Park, ont écrasé les Girondins de Bordeaux en C3 en 1996 (2-0 ; 3-1) et ont enfin ruiné les rêves du PSG en Champions League en août dernier (1-0).

Mbappé, une première depuis 52 ans

Mais il n'y a pas qu'en finales que le Bayern Munich est sans pitié avec les clubs français. France Football rappelle ainsi que dans les tours à élimination directe, les Allemands ont systématiquement leurs adversaires hexagonaux depuis que la Coupe des Champions est devenue Champions League en 1991-92 ! L'Olympique Lyonnais (2010, 2020) et l'OM (2012) ont ainsi subi la loi des Bavarois.

Plus fort encore : avant que Kylian Mbappé n'ouvre la marque dès la 3e minute à l'Allianz Arena la semaine passée, aucun Français n'avait marqué contre le Bayern depuis 52 ans ! Le dernier, c'était Hervé Revelli lors d'un spectaculaire 8e de finale retour de C1 en 1969 (victoire 3-0 des Verts après un 0-2 à l'aller). C'est dire, donc, si Mbappé a fait fort au match aller et si le PSG est tout proche d'un exploit retentissant, en plus de sortir le tenant du titre !