PSG : une surprise de dernière minute dans le onze de Galtier à Haïfa ?

Christophe Galtier a pris l’habitude d’effectuer un turnover relativement modéré depuis son arrivée au PSG à l’intersaison. Selon L’Équipe, le technicien parisien ne devrait pas déroger à cette règle ce soir face au Maccabi Haïfa (21h).

Confronté à l’absence de Presnel Kimpembe (ischios), le staff du PSG devrait ainsi installer Danilo Pereira aux côtés de Sergio Ramos et Marquinhos. À droite, Achraf Hakimi, beaucoup utilisé depuis le début de la saison (8 matches sur 9), pourrait souffler et laisser sa place à Nordi Mukiele.

Il s’agirait de la seule surprise concoctée par Galtier en Israël. Opta précise par ailleurs que le PSG n’a gagné aucun de ses 5 derniers matches à l'extérieur en Ligue des champions (2 nuls, 3 défaites) et a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 9 derniers déplacements (16 buts concédés).

🗣️ Marquinhos sur la défense à 3 : « J'ai été habitué à jouer à deux défenseurs. Je me sens bien, il va falloir un peu de temps d'adaptation. On prend nos repères et je prends du plaisir ! » 🇧🇷🤝