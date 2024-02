PSG : une taupe identifiée dans le vestiaire de Luis Enrique ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Luis Campos est-il toujours l’homme de la situation au PSG ? La double confrontation avec la Real Sociedad en Ligue des champions pourrait donner une première réponse mais des doutes sont nés à son égard ces derniers mois. Si ses capacités en matière de transferts sont devenues aléatoires, sa communication l’est encore davantage.

« Campos a très vite compris le côté politique du PSG»

Selon L’Équipe, certaines fuites semblant plus dans l’intérêt du conseiller sportif que dans celui du PSG intriguent parfois au club. En interne, on estime qu’elles troublent parfois les messages que souhaite faire passer le club à l’extérieur. Peut-on parler de taupe pour qualifier Campos ? « Il a très vite compris le côté politique du PSG, confie une source proche du club. C’est un domaine où il est très bon et sa communication entre pleinement dans ce cadre politique. »

Podcast Men's Up Life