PSG : une très bonne nouvelle se dessine pour Messi

Quand les supporters du PSG vont-ils revoir à l'oeuvre Lionel Messi ? Bien difficile de répondre à la question car depuis son retour en France, et après avoir contracté le Covid, la Pulga n'a pas joué une minute en 2022. Ni contre Vannes (4-0), en Coupe de France, ni à Lyon (1-1) le week-end dernier. On pourrait toutefois en savoir plus si l'on se fie aux informations d'ESPN Argentine.

Ainsi Messi ne jouerait pas ce week-end, face au Stade Brestois, pourrait revenir contre Reims le 23 janvier au Parc des Princes et serait absent des prochaines convocations avec la sélection nationale. Ce qui, pour le PSG, serait une excellente nouvelle en vue du duel tant attendu face au Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions. L'Argentine, déjà qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde affrontera le Chili (28 janvier) et la Colombie (2 février) pour les matches des éliminatoires de la zone Amsud.