PSG : une très grande nouvelle voit le jour pour Zidane !

Zinédine Zidane, tous les supporters du PSG n’ont plus que ce nom à la bouche. Et pour cause, l’ancien entraîneur du Real Madrid serait l’option prioritaire choisie par l’émir du Qatar en personne pour devenir le prochain entraîneur du club de la capitale.

Si une continuité de Mauricio Pochettino n’est pas à écarter pour autant, une entrevue entre le prince Al Thani et ce même Zidane aurait eu lieu en début de semaine à Paris sans qu’on sache trop ce qu’il en est ressorti. Ce qu’on sait, en revanche, c’est que Zidane est devenu grand-père pour la première fois pas plus tard que ce mardi !

Son fils Enzo a publié un cliché de son père et de sa mère Véronique tout sourire aux côtés du nouveau né Sia. C’est le premier petit-enfant du couple. La nouvelle a été célébrée par de nombreuses personnalités du monde du football et notamment du Real Madrid.

Pour résumer Présent à Roland-Garros la semaine dernière, Zinédine Zidane avait rendez-vous avec l’émir du Qatar pour discuter d’un avenir éventuel sur le banc du PSG. Depuis cette entrevue, de l’eau a coulé sous les ponts : il est devenu grand-père !

Bastien Aubert

Rédacteur