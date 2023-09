PSG : une très mauvaise nouvelle tombe pour Luis Enrique

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

A cette heure, aucun communiqué médical n'est venu confirmer le propos. Tout juste sait-on que Marco Asensio, l'attaquant espagnol du PSG, s'est blessé au pied vendredi dernier lors de la victoire face à la Géorgie sur le score de 7-1.

Un mois d'absence ?

On sait également que l'ancien madrilène a depuis déclaré forfait pour le match face à Chypre et qu'il est revenu se faire soigner à Paris. Mais si on se réfère aux propos de Luis de la Fuente. Le sélectionneur de l’équipe d’Espagne, il y a tout de même de quoi être inquiet. Notamment pour Luis Enrique, l'entraîneur du PSG.

Car selon AS, Asensio pourrait rater près d'un mois de compétition, ne pouvant pas participer aux prochains matches internationaux prévus à la mi-octobre. Embêtant lorsqu'on sait que la Ligue des Champions débute la semaine prochaine....

Podcast Men's Up Life