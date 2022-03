PSG : une vieille affaire Wanda Nara refait surface à l'Inter Milan

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Bien que le couple Wanda Nara - Mauro Icardi a tourné la page Inter Milan depuis presque trois ans, une vieille histoire était ce vendredi au cœur de l'actualité en Lombardie. En effet, comme le rapporte l'ANSA, c'était aujourd'hui que Marcelo Brozovic, le capitaine des Nerrazzuri, démarrait son procès contre trois journalistes italiens accusés d'avoir propagés la rumeur d'un adultère présumé entre le milieu croate... et Wanda Nara.

Brozovic attaque les médias pour diffamation,

Désireux de laver son image, Marcelo Brozovic a fait appel à l'avocat Danilo Buongiorno pour réclamer quelques dizaines de milliers d'euros aux médias ayant diffusé cette fausse rumeur, démentie depuis par les principaux intéressés.

En 2019, dans le magazine Gente (le Voici italien), Wanda Nara était notamment revenu sur l'épisode « Les histoires qui sortent sont issues de personnes à l'imagination débordante qui n'ont pas grand chose à faire de leur vie. Brozovic je le connais mais je ne l'ai jamais vu. Mauro est mon époux et nous sommes heureux. Ce n'est pas simple d'être une femme dans ce monde mais il y a des gens qui me respectent. Certains inventent des choses pour me déstabiliser ».

En février 2018, en s'appuyant sur des images d'échanges WhatsApp qui s'étaient avérés être des faux, une certaine presse italienne avait expliqué le déclassement de Mauro Icardi à l'Inter Milan par la « rixe conséquente » qui l'avait opposé dans le vestiaire à Marcelo Brozovic. Rixe née de ce présumé triangle amoureux...

