PSG : Valbuena, Di Méco… vérité ou acharnement des ex de l'OM contre Neymar ?

On aurait tendance à l'oublier mais l'expulsion de Neymar lors du Clasico de septembre était déjà la deuxième du Brésilien face à l'OM. La première était survenue quelques semaines après son arrivée au PSG à l'été 2017. Le Brésilien a des raisons de ne pas aimer les Phocéens puisque, outre la rivalité entre les deux clubs, un tacle de Bouna Sarr lors d'un match de Coupe de France lui a fait manquer la fin de saison 2017/18. Le ressentiment entre les deux camps s'est accentué après la victoire phocéenne au Parc en septembre, au terme de laquelle Neymar a juré qu'Alvaro Gonzalez avait tenu des propos racistes à son égard.

"Il est à des années-lumières de Pelé et de Ronaldo"

Si la commission de discipline a décidé de classer l'affaire, c'est peu dire que les Marseillais ne l'ont pas digérée. Est-ce que cela pourrait influer sur le raisonnement d'anciens joueurs invités à commenter les performances du Ney ? Parce exemple, hier sur RMC, Eric Di Méco a estimé que même si le Parisien était désormais le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Brésil derrière Pelé mais devant Ronaldo, il était loin d'être dans le Top 10 des meilleurs joueurs. Un sentiment qu'un autre ex-Olympien, Mathieu Valbuena, a conforté :

« Le Brésil a sorti des joueurs fantastiques, des légendes. Je pense que Neymar, ce qui lui manque, c’est de gagner des titres majeurs. Il n’a gagné qu’une Ligue des champions avec Barcelone. On a pu le voir avec le Final 8, il n’a pas été performant quand on l’attendait, surtout en finale où il n’a pas été bon du tout (face au Bayern Munich). Il est très loin, à des années-lumières de Pelé et de Ronaldo. Il brille en Ligue 1, mais on n’attend pas de Neymar qu’il brille en Ligue 1. S’il veut se rapprocher de ce genre de joueurs, il doit être beaucoup plus régulier et performant dans des gros matches. »

Tout dépend de ce que l'on aime, le jeu ou les titres

Au-delà de la rivalité PSG-OM, la teneur de ces propos doit être atténuée par le fait que les talk-shows ont pour vocation de polémiquer. Pas possible, dès lors, de caresser Neymar dans le sens du poil. Mais ce que l'on constate surtout, c'est que Di Méco comme Valbuena font la part belle aux résultats. Et, effectivement, à ce niveau, le Brésil cinq fois champion du monde a des dizaines de joueurs plus titrés que le Parisien, qui a échoué en 2014 et 2018.

Mais si on ne s'attache qu'aux qualités intrinsèques, à la technique, à la vision du jeu, Neymar fait assurément partie du Top 10 des meilleurs Brésiliens de l'histoire. Il n'est pas à des années-lumière de Pelé ou Ronaldo, comme l'assure Valbuena. S'il n'a pas la dimension physique de ces deux joueurs, il est certainement aussi bon ballon au pied. On attend désormais l'avis des ex du PSG sur le sujet.