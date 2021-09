PSG : Verratti rend fou Riolo & Cie

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Emmanuel Petit et Daniel Riolo fans de Marco Verratti. Repositionné au poste de sentinelle pour contrer les attaques mancuniennes, l’Italien a réalisé une prestation XXL, au point de faire mentir ses détracteurs.

« Moi, je l’avoue, au début je n’étais pas un grand fan de Verratti, a confié l’ancien milieu de terrain. Je reconnaissais ses qualités, mais j’ai souvent été frustré et déçu de son intermittence dans ses prestations et son temps de jeu. Je trouvais que, au regard de ses qualités, il se contentait du minimum. Mais cela fait un moment que j’ai changé d’avis sur lui. Le match contre City ne fait que me conforter dans l’idée qu’il a progressé, se perd moins dans la provocation ou dans des duels visant à savoir qui est le plus fort. Il a simplifié pas mal de choses. » a déclaré Emmanuel Petit, aujourd’hui consultant pour RMC Sport avant pointer du doigt l’hygiène de vie de « Petit Hibou » (surnom de Verratti).

« Il a toujours fait partie des meilleurs milieu de terrain au monde, a estimé Manu Petit. La question est de savoir s’il a pris conscience qu’à son âge et avec son talent, il pouvait faire ça régulièrement. On a souvent pointé du doigt son hygiène de vie. Moi je ne la connais pas, mais je constate que lorsqu’il est en sélection sur une longue période, qu’il ne peut se concentrer que sur la récupération et la compétition comme il l’a fait pendant l’Euro, il n’est pas blessé. Je pense qu’il a mûri. Il sait qu’il a un talent fou, que ses qualités en font un des meilleurs au monde. » a laché l’ancien milieu de terrain des Bleus au Parisien.

Riolo a également retourné sa veste

L’autre consultant de RMC Sport, Daniel Riolo, connu pour être un fidèle détracteur de Verratti a également changé d’avis au vu de la prestation du numéro 6 parisien ce mardi. « Idrissa Gueye a été extraordinaire, c’est l’homme du match. Mais pour faire plaisir à Jérôme Rothen, je peux également dire qu’en troisième joueur du match très important, derrière Gueye et Marquinhos, il y a Marco Verratti. Il a été très très bon sur la première période, durant laquelle il a été plus qu’utile dans toutes les sorties de balle. Et c’était important » - ce qui n’a pas manqué de faire réagir ses confrères étonnés d’une telle réaction.

Guardiola amoureux de Verratti

Même le coach de City, Pep Guardiola a déclaré sa flamme à Marco Verratti. « Je suis amoureux de lui. Il est exceptionnel. Même sous pression, il a le calme pour avoir la bonne touche, pour trouver les passes qui permettent au milieu d’être libre. Je suis heureux de l’avoir revu sur un terrain après sa blessure. ». Si la nouvelle MNM (Messi, Neymar, Mbappé) a beaucoup fait parler d’elle, Marco Verratti a également su tirer un peu la couverture (médiatique) vers lui.

PSG : «Cantonner Verratti à ce rôle de sentinelle serait du gâchis», estime Emmanuel Petit

➡️ https://t.co/VmvsdFFOqN pic.twitter.com/lzRA8jXMsO — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) September 29, 2021