PSG : vers une fin de l’histoire d’amour avec le CUP

Le rêve Zidane, l'alternative Conte et duel serré pour Pogba

Le PSG a de nouveaux connu une désillusion en ligue des Champions avec l’élimination contre le Real Madrid. Un match qui n’a absolument pas plu aux Ultras du club de la capitale. Mais leur mécontentement pourrait entrainer les foudres des dirigeants et des mesures radicales.

Selon l’Équipe, la direction parisienne envisagerait de dissoudre le CUP à la suite des agissements de ces derniers lors de la réception de Bordeaux le week-end dernier. Un match lors duquel le club a empêché les Ultras de faire entrer près d'une trentaine de banderoles protestataires notamment contre le président du club.

🚨 Il se murmure en coulisse que les décideurs du PSG pourraient vouloir en finir avec le CUP.



« Le divorce semble inéluctable » écrit même le journal L’Équipe dans son édition du jour. pic.twitter.com/POpwg0vVe2 — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) March 15, 2022