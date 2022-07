PSG : Vitinha a choisi son numéro, Donnarumma change le sien

Zapping But! Football Club PSG-INFO BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

Arrivé cet été au Paris Saint-Germain en provenance de Porto contre un chèque de 41,5 millions d'euros, le milieu de terrain portugais, Vitinha, portera le numéro 17 sous le maillot parisien.

Donnarumma prend le numéro 99

De son côté, Gianluigi Donnarumma, qui arborait le numéro 50 grâce à une dérogation lors de sa première saison au PSG, a changé de numéro et a pris celui qu'il portait à l'AC Milan, c'est-à-dire le 99. Cela est possible grâce la modification du règlement concernant la numérotation des maillots. En effet, les clubs français peuvent désormais floquer des numéros compris entre 1 et 99.

🚨 Vitinha 🇵🇹 prend officiellement le numéro 17 au PSG !



De son côté, Gigio Donnarumma 🇮🇹 change de numéro et prend le 99. — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) July 12, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur