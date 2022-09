PSG : Vitinha, mercato, Henrique, Galtier avait des choses à dire après Nantes

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le mercato

"On a eu beaucoup de départs, beaucoup de prêts. Skriniar était un joueur qu'on avait identifié et on pensait qu'on était tout proche d'un accord à un certain moment, mais au fur et à mesure, les prix sont montés. Après, je peux comprendre notre président, sur une dernière année de contrat, son transfert serait énorme. Moi, je suis en relation permanente avec mon président et Luis Campos, pas avec Antero Henrique."

Vitinha

"Il a pris un gros coup sur la rotule, il n'y a pas de torsion, pas de risque ligamentaire, on verra s'il y a un hématome. La Juve arrive rapidement... on va faire en sorte de bien le rétablir, on va voir ses sensations. Autrement, on fera avec quelqu'un d'autre."

La rotation

"Vous dites que tout ça est nouveau. Mais c’est une obligation par rapport au calendrier hyper chargé pour tout le monde. On joue énormément, tous les trois jours puis tous les quatres jours. Il faut que tout le monde comprenne qu’ils ne pourront pas jouer tous les matches de 95 minutes. J’en ai parlé deux fois. Une première fois avec les uns et les autres, la seconde avec tout le groupe, pour leur dire que ça allait être comme ça et qu’il fallait avoir la bonne attitude."